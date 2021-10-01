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Астрахань включат в федеральную концепцию круизного туризма

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Астрахань войдет в федеральную концепцию федерального туризма, которую правительство России примет до 15 ноября. Документ станет мощным стимулом для развития туризма в Астраханской области.

Концепцию реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам замглавы правительства Дмитрия Чернышенко, которые приводит «Астрахань-24», это окажет значительное влияние на увеличение внутреннего и внешнего туристического потоков.

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Вице-премьер отметил, что российская воднотранспортная сеть является одной из самых протяженных в мире, 6,5 тыс. км. Задача — создать условия для увеличения морских и речных круизов по России и навести порядок в действующих ключевых пунктах притяжения, к которым относятся Арктика, Камчатка, Мурманск, Москва, Петербург и Нижний Новгород.

Среди наиболее востребованных направлений круизного туризма Чернышенко выделил Волгу и ее притоки. Только в этом году в Астраханской области в рамках круизной программы побывало порядка 15 тыс. туристов.

Агентство напоминает, что в июле региональный министр культуры и туризма Ольга Прокофьева предложила создать брендовый круизный маршрут по Волге. Идею поддержали Нижегородская и Волгоградская области. В Ростуризме также заинтересовались инициативой.

На шестом международном Медиафоруме губернатор Игорь Бабушкин назвал развитие туристической сферы одной из приоритетных задач региона. По его словам, региональные власти хотят развивать сферу круизного туризма, не ограничиваясь лишь речными маршрутами. Удобное расположение Астраханской области является отличной возможностью для организации транскаспийских путешествий.

Сейчас на астраханской верфи строится лайнер «Петр Великий». Это четырехпалобное судно, рассчитанное на 300 мест. Оно будет курсировать по Каспию и Волге.

В середине сентября сообщалось, что Енотаевская районная больница Астраханской области получила новое современное оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Раньше для проведения подобных обследований приходилось направлять пациентов в Астрахань. Теперь исследования можно проводить на месте.

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