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В США рассказали об угрозе нового испытания для Байдена из-за С-400

Politico: Байдену грозит пережить серьезное испытание из-за России
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Передача Индии пяти российских систем С-400 станет серьезным испытанием для Индо-Тихоокеанской стратегии администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал в четверг, 30 сентября, аналитик журнала Politico Пол Маклири.

Он обратил внимание на то, что это соглашение «уже давно вызывает беспокойство Вашингтона». В данном случае, как уточнил Маклири, основная проблема заключается в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

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Документ предусматривает ряд мер против государств, которые заключили крупные сделки по поставкам вооружений с российской стороной. При этом единственными странами, которые попали под действие закона, являются Турция и Китай, они также приобрели С-400.

«Это прецедент, который может поставить администрацию Байдена в неловкое положение с ключевым союзником», — отметил журналист.

Ранее, 25 августа, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что поставка первого полкового комплекта систем ПВО С-400 в Индию запланирована до конца года. По его словам, изготовление зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии ведется по графику. РФ начала производство С-400 для Индии в феврале 2020 года.

В 2015 году индийской совет по оборонным закупкам одобрил потенциальный контракт. Договор на поставки С-400 был подписан в 2018 году. Пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. Комплекс С-400 купили у России Китай, Турция и Индия.

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