В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирура для некоторых категорий граждан. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил Роспотребнадзор Свердловской области.

Так, с 5 октября вакцинироваться от COVID-19 должны сотрудники сферы обслуживания и образования, в том числе люди, работающие на объектах торговли, в финансовых организациях, такси, сфере гостиничных услуг и питания. Также сделать прививку должны работники почт, химчисток, парикмахерских, театров, концертных залов и спортивных объектов.

Кроме того, пройти вакцинацию должны будут работники органов власти и местного самоуправления.

«Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Согласно постановлению, в срок до 1 ноября перечисленные категории граждан должны быть привиты первым компонентом, до 1 декабря — вторым. Тех, кто не будет привит, могут отстранить от работы либо перевести на дистанционный режим работы, добавляет «Газета.ру».

Также в пятницу стало известно, что в Республике Татарстан намерены ввести дополнительные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Ожидается, что дополнительные ограничения коснутся массовых мероприятий, в том числе рассматривается вариант пропуска в крупные залы по QR-кодам.

При этом, как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, власти не собираются вводить в России локдаун из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость регионам страны реагировать на ситуацию с распространением коронавируса. Он также отметил, что текущий уровень вакцинации россиян от коронавируса является недостаточным.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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