«Тинькофф Бизнес» начал кредитовать продавцов на «Яндекс.Маркете»

«Тинькофф» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» договорились о кредитовании продавцов на площадке. По условиям предприниматели смогут получить кредит на сумму до 10 млн рублей на развитие своего бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в пятницу, 1 октября, услуга доступна продавцам, которые торгуют на «Яндекс.Маркете» более трех месяцев. Для этого им нужно подать заявку в личном кабинете продавца на маркетплейсе, указав только контакты и ИНН. Обращение рассматривается в течение дня — «Тинькофф Бизнес» предложит индивидуальные условия по кредиту без залога на основании анализа оборотов компании на маркетплейсе.

Средства будут переведены на расчетный счет компании, с него же продавец сможет погасить кредит: нужная сумма будет списываться каждый месяц в автоматическом режиме.

По словам руководителя направления развития малого бизнеса «Тинькофф Бизнеса» Игоря Иванова, «Яндекс.Маркет» стал первым партнером компании в кредитовании продавцов на маркетплейсах. При этом «Тинькофф» планирует развивать сотрудничество и с другими популярными площадками.

«Рынок продаж через маркетплейсы активно растет, в том числе благодаря низкому порогу входа для онлайн-ритейлеров, легкому старту бизнеса и интересу к онлайн-покупкам в целом. Десяткам тысяч предпринимателей, которые сейчас работают на электронных площадках, нужен простой и понятный инструмент для развития бизнеса. Оборотное кредитование — это как раз тот инструмент, который позволит закупить больше товаров и реализовать их онлайн», — отметил он.

Сервис на данный момент работает в пилотном режиме. До конца 2021 года он будет доступен всем магазинам на «Яндекс.Маркете».

«Тинькофф» и «Яндекс.Маркет» начали сотрудничать в августе этого года. Тогда пользователи маркетплейса получили возможность совершать покупки в кредит с помощью сервиса «Тинькофф Кредит Брокер».