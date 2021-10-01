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Еще три дороги построят в одном из микрорайонов Ростова до конца года

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В микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону до конца года планируют завершить строительство еще трех новых дорог. Об этом сообщает региональное правительство.

Планы дорожного строительства в Левенцовском включали четыре объекта. Это участок на улице Еременко от проспекта Солженицына до улицы Жданова, участок улицы Еляна от улицы Ткачева до проспекта Маршала Жукова, участок улицы Ткачева от улицы Жданова до проспекта Солженицына, а также участок на Жданова от улицы Еременко до Ткачева.

Работы на улице Еляна уже завершены. Остальные объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца года, уточняет RostovGazeta.

В общем на строительство выделили 442 млн рублей. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В сентябре в министерстве строительства Ростовской области пообещали, что автомобильная дорога «Западная хорда» в Ростове-на-Дону будет проходить вдали от жилых массивов. Ранее жители микрорайона Левенцовский выступили против этого проекта. Активисты начали сбор подписей, чтобы запретить проводить дорожные работы рядом с жилыми домами.

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