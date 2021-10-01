Экипаж упавшего под Хабаровском Ан-26 заметил гору за секунды до авиакатастрофы

Незадолго до случившейся в Хабаровском крае авиакатастрофы самолет Ан-26 летел в режиме автопилота. Когда члены экипажа осознали, что самолет стремительно приближается к горе, у них оставалось всего несколько секунд. Об этом сообщает в пятницу, 1 октября, телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, самолет отклонило в сторону горной местности в районе Большехехцирского заповедника. По предварительным данным, система предупреждения столкновения с землей либо не сработала, либо была отключена. В итоге члены экипажа не успели вовремя среагировать на аварийную ситуацию и избежать столкновения с хребтом.

«Экипаж попытался набрать высоту менее чем за три секунды до столкновения», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском 22 сентября. Самолет совершал технический полет. По факту потери связи следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

23 сентября в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 обнаружили в районе Медвежьей сопки в процессе воздушных поисков с вертолета Ми-8.

В тот же день губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в авиакатастрофе погибли шесть специалистов из разных регионов России. По его словам, власти Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей семьям членов разбившегося экипажа.

Тогда же, 23 сентября, следователи изъяли документацию по Ан-26. В Следственном комитете РФ рассказали, что для проведения экспертизы в аэропорту Хабаровск (Новый) также изъяли образцы топлива.