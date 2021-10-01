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Аналитик оценил прогноз Минфина по снижению спроса на нефть в шесть раз

Аналитик Коренев назвал смелым шагом прогноз Минфина по снижению спроса на нефть
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Прогнозы Минфина России по шестикратному снижению спроса на нефть к 2050 году вполне своевременны, потому что легкоизвлекаемые запасы нефти находятся на грани исчезновения, но в то же время это смелый шаг, потому что даже через 10 лет всё может измениться. Об этом 1 октября заявил «Известиям» Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», комментируя соответствующие сообщения ведомства.

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Ранее в этот же день Министерство финансов обнародовало доклад «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов», в котором допустило многократное снижение мирового спроса на нефть к 2050 году, если страны заключат соглашения о декарбонизации. В докладе говорится, что если объявленные планы некоторых стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060-му) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие государства, спрос на этот ресурс снизится в четыре-шесть раз по сравнению с показателями 2019 года.

Как указал Корнеев, нефть в мире делится на легко- и тяжелоизвлекаемую. К первой категории относится нефть, добываемая, например, в Катаре и ОАЭ либо в России, которая течет из скважины сама либо с помощью насосов. Туда же относится североморская нефтяная смесь марки Brent, запасы которой уже «практически выкачали».

Остальной нефти, по его словам, в мире много, но она представляет собой либо битуминозные (нефтяные) пески, из которых нужно сначала выделить битум, а уже из него — сделать нефть. Либо это нефть, находящаяся в море, — например, в 250 км от берега в Мексиканском заливе, а в России — в Северном Ледовитом океане. Также есть битум, как, например, в Татарстане, однако его трудно извлечь. То есть себестоимость трудноизвлекаемой нефти достаточно высока, констатировал специалист.

Население планеты сможет пользоваться легкоизвлекаемой нефтью «наверное, еще лет 20», если не откроют какой-нибудь новый ресурс, считает аналитик. Дальше придется переходить либо на дорогую нефть, либо на альтернативные источники энергии, начиная от атомной и гидроэнергетики и заканчивая ветроэнергетикой и приливными электростанциями, однако всё это пока развито слабо, добавил он.

«В целом, скорее всего, спрос на нефть действительно упадет. Именно из-за того что за ближайшие полвека появятся другие источники энергии», — сказал аналитик, подчеркнув, что 100 лет население планеты прожило в нефтяную эпоху и, видимо, она заканчивается.

В докладе Минфина также приводятся прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым цены на черное золото могут снизиться к 2030 году до $35 за баррель, а к 2050-му — до $25. Корнеев допустил, что цены на нефть могут упасть именно из-за сокращения спроса на нее. Он отметил, что, видимо, в российском правительстве это понимают и в последнее время пытаются «выискивать альтернативные источники пополнения бюджета». Большая часть валютных поступлений в бюджет РФ — это продажа энергоносителей, нефтегазовые доходы, напомнил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас в России необходимо создавать предприятия обрабатывающей промышленности, которые генерируют высокую добавленную стоимость, и, видимо, Минфин и Минэкономразвития это понимают. То есть если Россия живет в основном за счет «природной ренты», то постепенно ей придется переходить к зарабатыванию денег с помощью обрабатывающих производств, заключил он.

В конце сентября заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявляла, что до замены углеводородов (нефти, газа и угля) и полного перехода к альтернативной энергетике не только России, но и всему миру еще далеко.

При этом 3 сентября замминистра экономического развития России Илья Торосов сообщил, что правительство может до конца 2021 года согласовать и принять стратегию низкоуглеродного развития страны до 2030 года.

В августе в секретариате вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили «Известиям», что российские власти начали подготовку к глобальному переходу на альтернативные источники энергии.

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