В Сыктывкаре автомобиль сбил женщину и ребенка

Автомобиль, за рулем которого находилась 52-летняя женщина, наехал на ребенка на пешеходном переходе в Сыктывкаре, после чего насмерть сбила женщину на тротуаре и врезалась в другую машину, пытаясь скрыться с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.

ЧП произошло 1 октября. Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при осуществлении поворота с Октябрьского проспекта на улицу Орджоникидзе наехала на ребенка, переходившего улицу по пешеходному переходу. После этого водитель продолжила движение и, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где сбила женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, отмечает сайт kp.ru.

Водитель после наезда на женщину продолжила движение и столкнулась на перекрестке с автомобилем марки Volkswagen, сообщает телеканал «360». Водитель второй машины получила травмы: у нее диагностировали ушиб грудной клетки.

52-летняя подозреваемая задержана, в отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет Life.ru. Женщина четыре раза привлекалась к ответственности за нарушения на дорогах.

По данным источника «Федерального агентства новостей», находившаяся за рулем Suzuki Grand Vitara женщина является супругой бывшего министра экономического развития Коми.

В управлении ГИБДД МВД по Коми ТАСС сообщили, что пострадавший в результате аварии мальчик 2013 года рождения впал в кому. Ребенок в момент наезда машины шел без сопровождения взрослых. В настоящее время он находится в реанимации. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную автотравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной и теменной костей черепа, отек головного мозга, перелом большой и малой берцовой костей, травматический шок второй степени.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места происшествия. Расследование дела взято на контроль республиканской прокуратурой.

Ранее 1 октября четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Владимиром, еще пять человек получили травмы. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.