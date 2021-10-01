Службу дорожного ремонта в Липецке оштрафовали за медленную работу

Арбитражный суд Липецкой области принял решение в отношении компании «Липецкое дорожно-строительное предприятие № 1». На него пожаловалось «Дорожное агентство Липецкой области». Оно было недовольно срывом срока работ. Чиновники потребовали взыскать неустойку.

В материалах дела говорится, что в декабре 2017 года дорожное агентство заключило контракт с организацией на ремонт участка трассы Липецк–Данков. Цена контракта превысила 40 млн рублей.

Подрядчик обязался завершить ремонт до 30 ноября 2019 года, но сдал объект только 24 декабря. Дорожное агентство потребовало неустойку, но подрядчик оставил это без внимания. Тогда чиновники решили обратиться в суд.

В итоге суд взыскал с подрядчика более 170 тыс. рублей штрафа и обязал погасить издержки на сумму 6 тыс. рублей, сообщает GOROD48.