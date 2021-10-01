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Глава Курчатовского института заявил об успехах в расшифровке генома

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Российские генетики выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на онлайн-конференции, посвященной Году науки и технологий.

Кроме того, стало известно, что ученые разработали новую модель ранней диагностики наследственных эндокринных патологий.

«Для нас важнейший элемент соединения всех генетических знаний и возможностей — это создание по поручению президента базы биогенетических данных. Это очень сложное дело такое, я бы сказал, непросто», — заявил Ковальчук.

На данный момент обсуждается вопрос о создании национальной базы генетической информации, в которой будут находиться данные по актуальным для страны направлениям.

В июне стало известно, что в России до конца текущего года будет запущен проект «Электронная диспансеризация», который направлен на диагностику редких (орфанных) генетических заболеваний. Заболевания будут выявляться благодаря электронным картам с помощью искусственного интеллекта.

14 апреля стало известно, что врачи-гистологи Первого Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова вместе с учеными-физиками из Великобритании (Астонский университет) и Финляндии (Университет Оулу) разрабатывают новую цифровую технологию диагностики онкологических патологий на ранней стадии у человека. Отмечалось, что новый способ позволит проводить диагностику без повреждения кожного покрова.

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