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Строительство моста через ерик Гнилой началось под Волгоградом

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В Волгоградской области продолжается строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу на трассе между Волгоградом и Волжским. Рабочие приступили к возведению моста в пойме через ерик Гнилой, который станет его частью, сообщает региональная администрация.

Сейчас подрядчик занимается подготовкой площадки под строительство мостового сооружения. Согласно информации комитета транспорта и дорожного хозяйства, его общая протяженность составит 420 м.

В рамках строительства специалистам предстоит установить 316 буронабивных свай, отмечает ИА «НовостиВолгограда.ру».

В целом протяженность Третьего пускового комплекса транзитной дороги составит 14,2 км. Трасса должна соединить мосты через Волгу и Ахтубу.

Варианты расположения трассы рассматривали совместно с жителями Среднеахтубинского района. Вместе с ними был выбран проект, оказывающий минимальное воздействие на экосистему и сохраняющий гидрологический баланс в ериках Волго-Ахтубинской поймы. При строительстве будет затронуто не более 0,2% от существующих зеленых насаждений, однако в качестве компенсационного озеленения всё равно планируется высадить около 200 тыс. деревьев.

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