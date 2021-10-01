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Почти 230 тыс. мальков толстолобика выпустили в Волгу

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Специалисты-экологи «РКС-Самара» выпустили рыбных мальков в Саратовское водохранилище на реке Волге. Молодь была выращена в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка. Там много лет занимаются разведением рыбы.

Рыбную молодь также выпускали в селе Винновка. В свободное плавание ушли порядка 230 тыс. мальков толстолобика, пресноводной рыбы семейства карповых. Как поясняет НИА «Самара» со ссылкой на специалистов, до вылова эта рыба работает природным фильтром в воде, очищая ее от последствий цветения.

За процессом выпуска следила комиссия Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

27 сентября сообщалось, что в Чардыме Саратовской области в Волгу выпустили более 100 тыс. мальков сазана в рамках экологической акции, которую провело АО «Саратовское речное транспортное предприятие».

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