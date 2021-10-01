Блогера выдворят из России за скандальное фото у храма Василия Блаженного

Блогера Руслана Бобиева приговорили к 10 суткам ареста и штрафу в размере 5 тыс. рублей за откровенную съемку на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. После блогер, который является гражданином Таджикистана, будет выдворен из России на родину.

Правоохранители задержали Бобиева 30 сентября. Фотографию, на которой он вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт, блогер выложил на своей странице в Instagram и TikTok. «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — подписал он снимок.

Фотография вызвала бурную реакцию пользователей интернета и общественных деятелей, которые потребовали наказать блогера.

Вместе с блогером была задержана и его подруга Анастасия Чистова, которая также принимала участие в откровенной съемке. Ее суд приговорил в 10 суткам ареста. Как сказано в сообщении пресс-службы Замоскворецкого суда Москвы, девушка была признана виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Сам блогер после задержания просил депортировать его в Таджикистан. Он попросил прощения за выложенную фотографию и пообещал больше не снимать подобный контент.