Неизвестные разгромили остановку в Липецке

В Липецке совершен очередной акт вандализма. Неизвестные разгромили остановочный комплекс на улице Вермишева.

В соцсетях появилась запись, как молодой человек несколько раз пинает павильон. Затем он отходит, а его сменяет другой парень. Судя по кадрам, вандалов было трое.

Заявление о порче имущества подано в правоохранительные органы. Отдел полиции проводит проверку.

Как отмечает Lipetskmedia, остановки в городе часто страдают от действий вандалов. В Липецке решили делать павильоны из закаленного стекла.

Ранее в Липецке вандалы оторвали трость у памятника Петру I, установленного в Нижнем парке.