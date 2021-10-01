Первое заседание Госдумы VIII созыва состоится 12 октября. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 1 октября на официальном портале правовых актов.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

27 сентября Путин объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказались от думских мандатов.

Лавров должен был возглавить комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Шойгу — комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири. Шмелева должна была возглавить комиссию по образованию и науке, тогда как Проценко — комиссию по здравоохранению.

25 сентября Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми. Он поздравил лидеров партий с победой на выборах, отметив, что увеличение числа фракций в нижней палате парламента говорит о развитии в России демократии.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 56 484 685 избирателей.

Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).