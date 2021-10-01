В Москве состоится юношеский конкурс в области нейротехнологий и ИИ

В Москве впервые пройдет региональный отборочный этап Международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Об этом 1 октября сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие пройдет 2 октября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

«Московский отборочный этап состоит из двух частей: соревнований по человеко-машинному взаимодействию и конкурса инженерно-технических и исследовательских проектов. Ученики столичных школ, колледжей и детских технопарков презентуют разработки, которые они создавали сами или в составе научной группы», — цитирует Сергунину сайт мэра и правительства Москвы.

Исследователям предложили разработать проекты с применением нейротехнологий или технологий искусственного интеллекта в области робототехнических систем, беспилотников, человеко-машинных интерфейсов, медицинской и реабилитационной техники, образования, когнитивных или VR- и AR-технологий.

В московском отборочном этапе поучаствуют 10 команд городских образовательных учреждений. Среди них колледж имени Н.Н. Годовикова, Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова, детские технопарки «Мосгормаш», «Москва», «Наукоград» МФЮА, «Кулибин ПРО», детский технопарк равных возможностей РГСУ, а также школы № 629, № 656 имени А.С. Макаренко и № 548 «Царицыно».

Победители отправятся на международный конкурс NeuroTech CUP. Он состоится в Самаре в октябре или ноябре этого года.

3 октября состоится форум «Экосистема дополнительного неформального образования в области технологий и инноваций». Участники обсудят создание условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала. В качестве спикеров выступят лидер и соруководитель рабочей группы «НейроНет», доктор технических наук и профессор РАН Андрей Иващенко, психолог и ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий Марголис и другие специалисты.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.