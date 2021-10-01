Современные остановки появились на двух улицах Глазова

В городе Глазов (Удмуртия) установили два новых современных остановочных комплекса. Об этом сообщает мэр Сергей Коновалов.

Остановки появились на улицах Толстого и Драгунова. По словам мэра, объекты идеально вписываются в дизайн-код Глазова, пишет Udm-info.ru.

«На одной территории, благоустроенной в соответствии с дизайн-кодом города, размещены комфортная зона ожидания и мини-пекарня», — описывает глава города остановку на Толстого.

На улице Драгунова павильон установили на остановке «Торговый центр «Маяк». Она стала первым в микрорайоне объектом транспортной инфраструктуры, который отражает единый стиль города.

В начале сентября сообщалось, что в Удмуртии по нацпроекту «Жилье и городская среда» с начала года благоустроили 152 двора и общественных пространства.