Спецслужбы проводят проверки в УМВД Екатеринбурга

В УМВД Екатеринбурга проводится проверка со стороны регионального управления ФСБ. Силовики намерены изучить деятельность подразделений УВД города, которые работают с чувствительной информацией.

По данным источника ИА «Ура.ру», проверка коснется соблюдения мер секретности во время работы с делами оперативного учета в управлении. Также проверят и техническую составляющую — компьютеры для работы с секретной информацией, а также их лицензии.

Во время прошлых подобных проверок были выявлены нарушения. Так, несколько лет назад во время ревизии обнаружились проблемы с соблюдением секретности в антикоррупционном полицейском подразделении, пишет агентство. По данным его источника в УФСБ Свердловской области, нынешняя процедура является традиционной.

В то же время пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых опроверг сведения о начавшейся проверке в региональном главке МВД.