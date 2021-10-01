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В Грузии сообщили о местонахождении Саакашвили в украинском Трускавце

Имеди: Саакашвили находится в украинском городе Трускавец
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили последние четыре дня находится в украинском городе Трускавец. Об этом сообщает в пятницу, 1 октября, грузинский телеканал «Имеди».

По данным его источников, политик 25 сентября из Амстердама прибыл на Украину и переехал в Трускавец, где находится последние четыре дня.

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1 октября Саакашвили заявил на своей странице в Facebook, что вернулся на родину и уже находится в Батуми. Кроме того, он рассказал, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси, а также призвал граждан собраться на площади Свободы в центре города.

В МВД Грузии указали на то, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Однако глава созданного на Украине по инициативе Саакашвили «Офиса простых решений и результатов» Мария Барабаш подтвердила информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал клоунадой видеообращение Саакашвили и выразил сомнение в том, что бывший глава государства находится на территории Грузии.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда якобы прибыл Саакашвили.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.

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