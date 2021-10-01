Эксперт объяснил реакцию «Нафтогаза» на остановку транзита газа в Венгрию

Договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите газа через территорию Украины заключен по принципу «качай или плати», поэтому российская компания, начав поставлять газ в Венгрию в обход украинской территории, ничего не нарушает. Об этом в пятницу, 1 октября, «Известиям» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Он отметил, что «Газпром», согласно условиям договора с «Нафтогазом», или должен прокачивать через Украину определенное количество кубометров, или же обязан платить за забронированные им мощности, но не обязательно физически их прокачивать.

«В этом смысле «Газпром» никаких контрактов не нарушает. У «Газпрома» всё в порядке. Ну и «Нафтогаз» вынужден это признать», — заявил эксперт.

Митрахович также указал, что не понимает реакцию Украины на контракт между РФ и Венгрией, так как последняя, по его словам, является суверенной страной и имеет право заключать такие контракты, которые вздумает.

«Европейским правилам игры это тоже не противоречит, по крайне мере в их нынешней трактовке. Там Европейская комиссия не высказалась против, ни Берлин там, ни Париж. Тогда чего, собственно говоря поднимать сыр-бор», — заключил он.

«Газпром» начал поставлять газ в Венгрию с 1 октября через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Позже в этот же день в компании «Оператор ГТС Украины» рассказали, что страна лишилась возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита.

При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через украинскую территорию, так как это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет ранее в сентябре. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгерская сторона не может принимать во внимание позицию Украины относительно спора по газовому договору «Газпрома» и Будапешта.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Он выразил сомнения в том, что какая-либо страна, в том числе Украина, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.