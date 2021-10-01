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Адвокат назвал последствия для Раковой за побег от следствия

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Бывшая замминистра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ставшая фигурантом дела о хищении 50 млн рублей, только усугубила ситуацию своим побегом. Теперь ей может грозить еще несколько лет заключения. Об этом 1 октября рассказал РЕН ТВ адвокат Игорь Ким.

«Преступление по статье «Мошенничество» является тяжким преступлением. Ей грозит лишение свободы от пяти лет и выше. Скрывшись от следствия, она себе ситуацию только усугубляет. Как минимум два-три года она себе к реальному сроку прибавит», — сказал он.

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По мнению адвоката, Ракова решила сбежать, поскольку опасалась новых разоблачений со стороны следствия.

Ранее, в пятницу, представитель МВД Ирина Волк сообщила, что экс-замминистра просвещения объявлена в розыск. Следствие заочно предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В МВД указали, что пособников Раковой также привлекут к уголовной ответственности.

30 сентября стало известно, что Ракова не явилась на допрос и покинула место жительства. 1 октября источник в правоохранительных органах рассказал, что она могла скрыться на территории Украины.

В тот же день Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака и преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову. Также до 29 ноября был арестован управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Максим Инкин. Все они проходят по делу о хищении 50 млн рублей.

29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Ее подозревают в хищениях при реализации государственных контрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она занимала должность замминистра просвещения.

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