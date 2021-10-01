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Два патента «Росатома» вошли в десятку лучших изобретений России XXI века

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Роспатент подвел итоги первых двух десятилетий XXI века и выбрал десять лучших изобретений России, в десятку вошли два патента предприятий Госкорпорации «Росатом».

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Церемония награждения прошла 29 сентября в Москве, в ходе пленарного заседания юбилейной XXV Международной конференции Роспатента «Формирование экосистемы интеллектуальной собственности».

Онлайн-голосование проводилось с 29 апреля по 1 июня 2021 года. Были представлены 138 запатентованных перспективных разработок, созданных в XXI веке российскими учеными. Победителей определяли более 17 тыс. ученых, экспертов, патентоведов, изобретателей, рационализаторов и заинтересованных лиц со всей России.

В десятку лучших вошло изобретение специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ (организация Госкорпорации «Росатом») «Способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах» (авторы — Михаил Волков, Сергей Гаранин, Юрий Долгополов, Александр Копалкин, Станислав Куликов, Федор Стариков, Сергей Тютин и Сергей Хохлов). Изобретение относится к области лазерной техники, его можно использовать в различных областях техники, где требуется использование лазерного излучения с высокой мощностью.

Десятку лучших изобретений замкнула «малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь» Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара. Срок хранения такой стали после облучения в реакторах будет составлять 100–200 лет. Разработка таких материалов в настоящее время является мировым трендом.

После объявления победителей Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), подведомственный Роспатенту, продолжит развивать проект «О лучших изобретениях XXI века». Кроме того, планируется записать подкасты, которые разместят на образовательных ресурсах и в социальных сетях. Подкасты также будут доступны на ресурсах Роспатента, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

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