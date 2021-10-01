Кличко исполнил песню со своими цитатами

Мэр Киева Виталий Кличко исполнил песню «Однажды я стану мэром» («Одного дня я стану мэром») во время концерта группы «Карта свiту», который состоялся 30 сентября. Солист коллектива Иван Марунич опубликовал видео выступления в Facebook.

«Это произошло», — подписал ролик музыкант.

В июне группа «Карта свiту» выпустила песню, в которой описываются резонансные поступки и высказывания мэра украинской столицы. В ответ Кличко записал шуточный видеоролик, а после вместе с Маруничем киевский градоначальник записали совместный трек, пишет 24-й канал. Композиция быстро заняла первое место в плейлисте лучших новинок Apple Music.

В 2014 году бывший боксер Виталий Кличко занял пост мэра Киева. За время нахождения на должности он стал известен благодаря странным заявлениям и оговоркам, среди которых «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» и «Я встречался со многими милиционерами, которые погибли…». В прошлом году Кличко выпустил книгу со своими цитатами «Кто не слышит, тот увидит».