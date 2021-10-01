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Экс-глава Росалкогольрегулирования задержан Интерполом в Черногории

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Сотрудники Интерпола задержали в Черногории экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, заочно арестованного в России. Об этом 1 октября сообщил портал Vijesti.

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Россиянина задержали на черногорском курорте Тиват. Отмечается, что поиски Чуяна велись несколько недель. «Он был заключен под стражу следственным судьей Высокого суда Подгорицы», — говорится в сообщении.

В декабре 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Чуяна, которого обвиняют в злоупотреблениях полномочиями (ст. 33, ч. 3 и ст. 201, ч. 2 УК РФ). Тогда же Следственный комитет России объявил Игоря Чуяна в международный розыск.

Фигурант уголовного дела, по данным следствия, вместе с подельником Николаем Гордеевым организовали вывод средств из ПАО «Банк «Объединенный финансовый капитал». Сумму ущерба оценили в 30 млрд рублей.

Игорь Чуян возглавил Росалкогольрегулирование в 2009 году, став первым руководителем федеральной службы, которая была создана 31 декабря 2008 года. По его же просьбе Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост премьер-министра, освободил Чуяна от занимаемой должности в июле 2018 года.

25 ноября 2019 года Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сама она вину отрицала.

26 ноября сообщалось, что Московский городской суд отменил арест Голосной. Тогда же прокуратура закрыла уголовное дело в связи с нарушениями УПК, сообщали СМИ. Спустя месяц фигурантку дела уволили.

Расследование было связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли — уклонением компаний от уплаты акцизов, нелегальным производством и оборотом пива вне единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

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