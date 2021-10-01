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МИД заявил об упущенном Штатами предложении по заморозке ядерных арсеналов

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Предложение России о заморозке ядерных арсеналов было единоразовым, Вашингтон упустил возможность. Об этом 1 октября заявил замглавы МИД страны Сергей Рябков в ходе лекции в Женевском центре политики безопасности.

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«Ответ очевиден: нет», — ответил он на вопрос, остается ли предложение Москвы на столе переговоров. Оно направлено США, но американцы его упустили, сказал дипломат.

В настоящее время отношения между странами, обладающими ядерным оружием, далеки от хороших, подчеркнул он.

«Ситуация серьезно омрачена разрушением столпов контроля над вооружением, которое произошло в основном по вине прошлой администрации США в ее бесконтрольном стремлении к военному и иному превосходству», — указал Рябков.

Однако он упомянул «проблеск надежды», появившийся благодаря встрече президентов двух стран. На переговорах с США по стратегической стабильности Москва рассчитывает на лучшее, но готова и к худшему, добавил замминистра.

Ранее в этот день научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович уточнил, что создание российско-американских рабочих групп по стратегической стабильности — символическая «вершина айсберга», главный приоритет в том, чтобы определить предмет переговоров.

В Госдепартаменте отметили, что переговоры США и России по стратегической стабильности стали предметными и интенсивными.

30 сентября РФ и США провели в Женеве вторые консультации по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились создать две рабочие группы. Первая будет работать по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями. Вторая изучит потенциалы и действия, способные иметь стратегический эффект.

После переговоров Рябков заявил, что у России и Соединенных Штатов всё еще остается множество расхождений в этой сфере, хотя есть желание и готовность продвигать процесс. По его словам, это может позволить понемногу расширять точки соприкосновения.

16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности и договорились о продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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