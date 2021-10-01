Песков прокомментировал блокировку сайта «Комсомольской правды в Беларуси»

Блокировка сайта издания «Комсомольская правда Беларусь» является нарушением принципов свободы СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 1 октября.

О том, что доступ к сайту издания был заблокирован по решению министерства информации Белоруссии, рассказал 29 сентября крупнейший интернет-провайдер страны «Белтелеком». Отмечалось, что решение было принято в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

«Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что это, безусловно, нарушение принципов свободы СМИ», — сказал представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.

Он подчеркнул, что рассчитывает на обеспечение белорусской стороной условий для работы российских СМИ на территории страны.

В конце сентября прошлого года сообщалось о блокировке одного из крупнейших белорусских новостных порталов — Tut.by. Отмечалось, что власти Белоруссии приостанавливают с 1 октября на три месяца выпуск Tut.by. В министерстве информации республики отметили, что в период с 7 августа по 15 сентября ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» вынесли четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания Tut.by ст. 4 и 49 закона о СМИ.