Porsche Раковой заметили на выезде из Москвы сразу после обысков

Porsche, принадлежащий бывшей замминистра Минпросвещения и вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, ставшей фигурантом дела о хищении 50 млн рублей, последний раз видели в ночь на 30 сентября на выезде из Москвы. В тот день в ее доме проводились обыски. Об этом 1 октября сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает источник телеканала, камеры зафиксировали Porsche Раковой на выезде из столицы около 03:00 мск на 19-м километре трассе М-1 «Беларусь».

Ранее в пятницу в МВД сообщили, что экс-замглавы Минпросвещения объявлена в федеральный розыск. Следствие заочно предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

30 сентября стало известно, что Ракова не явилась на допрос и покинула место жительства. 1 октября источник в правоохранительных органах сообщил, что вице-президент Сбербанка РФ Марина Ракова могла скрыться от следствия на территории Украины. Как рассказали источники, вице-президенту Сбербанка мог помочь скрыться ее сожитель, гражданин Украины, у которого есть квартира в Киеве.

Кроме того, 30 сентября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по подозрению в мошенничестве. Также была арестована до 29 ноября преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Также суд постановил арестовать до 29 ноября управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Максима Инкина. Он проходит по делу Марины Раковой о хищении 50 млн.