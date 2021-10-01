Песков отметил осведомленность Кремля о гибели солдат в ВЧ на Урале

В Кремле знакомы с информацией СМИ о смерти двоих военнослужащих в воинской части Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу, 1 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Безусловно, мы видели сообщения об этом в СМИ, мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. И в данном случае мы исходим из того, что в первую очередь и Комитет солдатских матерей, и кто бы то ни было могут обращаться в Министерство обороны», — указал Песков.

Он также подчеркнул, что Минобороны РФ предоставляет такую возможность и охотно идет на контакт.

В Свердловской области в одной из воинских частей за несколько дней случились две трагедии. 28 сентября сообщалось, что 20-летний военнослужащий пропал в лесном массиве рядом с воинской частью. Позже военнослужащего обнаружили без признаков жизни.

По версии командования, он погиб, когда собирал хворост и залез на вышку ЛЭП, где получил сильный удар током.

29 сентября в той же воинской части совершил самоубийство солдат. Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами в тот же день начало проверку по факту смерти военнослужащего. Согласно предварительным данным, молодой человек перед заступлением в наряд с табельным оружием совершил самоубийство.