Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Песков отметил осведомленность Кремля о гибели солдат в ВЧ на Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле знакомы с информацией СМИ о смерти двоих военнослужащих в воинской части Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу, 1 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Поставить на крыло: чем будут оснащать вооруженные силы в ближайшие годы
На совещаниях в Сочи президент заострил внимание на выпуске гиперзвукового оружия, транспортной авиации, военных лазеров и боевых роботов

«Безусловно, мы видели сообщения об этом в СМИ, мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. И в данном случае мы исходим из того, что в первую очередь и Комитет солдатских матерей, и кто бы то ни было могут обращаться в Министерство обороны», — указал Песков.

Он также подчеркнул, что Минобороны РФ предоставляет такую возможность и охотно идет на контакт.

В Свердловской области в одной из воинских частей за несколько дней случились две трагедии. 28 сентября сообщалось, что 20-летний военнослужащий пропал в лесном массиве рядом с воинской частью. Позже военнослужащего обнаружили без признаков жизни.

По версии командования, он погиб, когда собирал хворост и залез на вышку ЛЭП, где получил сильный удар током.

29 сентября в той же воинской части совершил самоубийство солдат. Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами в тот же день начало проверку по факту смерти военнослужащего. Согласно предварительным данным, молодой человек перед заступлением в наряд с табельным оружием совершил самоубийство.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021