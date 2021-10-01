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Метеоролог пообещала москвичам потепление на следующей неделе

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На следующей неделе москвичам предстоит увидеть много солнца, а значения температуры будут выше нормы. Об этом в пятницу, 1 октября, «Известиям» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в предстоящие выходные погоду в столице будет определять антициклон, однако москвичи окажутся «не в лучшей его части» — хотя осадков не ожидается, но и не приходится ожидать и того, что солнце будет долго светить в субботний и воскресный день. Минимальная температура по ночам в Москве останется на уровне +4...+6 градусов. По области отрицательных температур не прогнозируется. Дневная температура будет на уровне +11...+12 градусов.

«Постепенно начнет усиливаться ветер, облака, которые мы сейчас наблюдаем, подинверсионные, будут разрушаться, и погода станет более солнечной, чем в выходные дни. Осадков на предстоящую неделю, до 7 октября, не ожидается. Ночь с воскресенья на понедельник будет немного теплее, потому что холодный воздух, который сейчас циркулирует, начнет трансформироваться, поэтому ночная и дневная температура будет повыше. Если сейчас температура, близкая к норме, то не исключено, что в начале следующей неделе ее значения будут выше нормы», — рассказала Позднякова.

Она также добавила, что в понедельник-вторник прогнозируется погода от девяти до 14 градусов, а в последующие дни — от 10 до 15.

«Может быть, этот повышенный градус нами и не будет заметен, но комфорт мы ощутим за счет того, что будет больше солнца», — заключила метеоролог.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что октябрь в Москве будет «марсианским». По его словам, это произойдет из-за того, что дефицит осадков в первой половине месяца может достигнуть 60%, тогда как температура воздуха поднимется выше нормы.

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