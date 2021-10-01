РКН объяснил причину отсрочки запуска бесплатного ТВ-вещания в интернете

Роскомнадзор (РКН) готов к реализации требований законодательства по трансляции всех общероссийских общедоступных телеканалов в интернете после принятия необходимых подзаконных актов, сообщили 1 октября «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В РКН отметили, что все необходимые нормативные правовые акты для реализации закона о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете уже разработаны. На данный момент ожидается, когда Министерство экономического развития и Министерство юстиции России определят даты вступления в силу нормативных правовых актов.

«Дата вступления в силу нормативных правовых актов определяется решением Министерства экономического развития и Министерства юстиции России в соответствии с законодательством, регулирующим сроки вступления в силу обязательных требований», — говорится в сообщении РКН.

Акты Роскомнадзора в порядке, установленном правилами подготовки таких документов, поступили на государственную регистрацию в Минюст РФ 27 сентября 2021 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

«В настоящее время проводятся их правовая и антикоррупционная экспертизы», — уточнили в Минюсте.

«Известия» также направили запрос Минэк.

Законопроект о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете, в которые входят 20 телеканалов, был внесен на рассмотрение в Госдуму 23 июля 2019 года. В третьем чтении он был одобрен в июне 2021 года.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 1 июля 2021 года. Согласно ему Роскомнадзор должен был определить операторов трансляции телеканалов в интернете до 1 октября 2021 года.

Ранее СМИ писали, что в соответствии с законом «Об обязательных требованиях в РФ» вступление в силу закона об интернет-вещании телеканалов может быть перенесено на 1 марта 2022 года.

Согласно части 1 статьи 3 ФЗ № 247-ФЗ, положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования. Исключения могут быть прописаны в отделом федеральном законе, указе президента или международном договоре.