Аналитик оценил остановку транзита российского газа в Венгрию через Украину

Венгерская сторона, подписав контракт с «Газпромом» о поставках газа в обход территории Украины, правильно заявила, что вопрос доставки — это не вопрос покупателя, а вопрос продавца. Об этом заявил «Известиям» Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», комментируя сообщения о начале поставок по этому контракту с 1 октября.

Ранее в этот же день «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. «Балканский поток» — продолжение «Турецкого потока». «Газпром» и Будапешт подписали сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м этого ресурса ежегодно в обход украинской территории.

В пресс-службе компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Киев лишился возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита. При этом «Нафтогаз Украины» признал право «Газпрома» прекратить транзит через Украину, отметив, что это предусмотрено действующим транзитным контрактом между двумя странами.

Безусловно, Украина понесет убытки, перестав прокачивать через свою территорию российский газ в Европу, считает Корнеев. По его словам, неважно, как продавец доставляет товар, главное, чтобы он был доставлен. Поэтому претензии к Будапешту со стороны Киева «выглядят смешно» и украинская сторона «в очередной раз показала, что сильно зависит от этого». В этом контракте Венгрия как раз «честный получатель» конечного продукта, подчеркнул аналитик.

Осуждать Венгрию в этой ситуации «совершенно бесполезно», венгры правильно сказали, что это вмешательства в их внутренние дела. Украине, в свою очередь, придется принять новые условия, отметил специалист.

Корнеев добавил, что у украинской газотранспортной системы «периодически бывают проблемы», и «Газпром» уже заявлял, что качать газ через Украину «рискованно», потому что у них «изношенная газотранспортная система».

Подписание договора между российской компанией и Будапештом спровоцировало резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгерская сторона не может принимать во внимание позицию Украины относительно спора по газовому договору «Газпрома» и Будапешта.