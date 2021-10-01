Заповедники Мурманской области получили новые фотоловушки

Три заповедника Заполярья получили современные фотоловушки, снимающие в формате Full HD. Камеры предоставил канал HDL.

Лапландский и Кандалакшский заповедники, а также заповедник «Пасвик» смогут снимать, сохранять, накапливать и передавать информацию в видеоформате в условиях Крайнего Севера, передает ИА «Би-порт». По словам директора «Пасвика» Натальи Поликарповой, около 30% животных не оставляют шерсть, которая могла бы идентифицировать их для подсчета. Только камеры помогают в этом процессе. Видеосъемка позволяет вести экологическое просвещение и привлекать туристов в Мурманскую область, считает директор.

В августе в Приморском крае, на территории национального парка «Земля леопарда», гималайский медвежонок обнаружил фотоловушку и перевернул ее, прервав на время наблюдение за редкими животными. После «перенастройки» устройства хищник спокойно покинул место съемки. По словам специалистов, медведь является подростком, предположительно, ему идет второй год.