Пожар на складе в «новой Москве» локализован

Пожар на складе, расположенном на улице Адмирала Корнилова в поселении Мосрентген на территории ТиНАО, локализован. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве рассказали, что информация о пожаре на улице Адмирала Корнилова, вл. 18, где возникло возгорание в складском здании, поступила в 10:36 мск. Здание горело по всей площади, произошло обрушение кровли.

«В тушении пожара принимают участие более 100 человек личного состава, 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра. Принятыми мерами в 11:35 пожар был локализован», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день сообщалось, что пожар охватил складское помещение в «новой Москве», пишет РИАМО. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 3 тыс. кв. м.

Общая площадь склада, где произошло возгорание, составляет 5 тыс. кв. м. По предварительным данным, в здании находятся стройматериалы.