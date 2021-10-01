В РСА разъяснили порядок прохождения техосмотра с 1 октября

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) 30 сентября разъяснили, что владельцы автомобилей, у которых срок действия диагностических карт заканчивается после 1 октября 2021 года, должны проходить технический осмотр в обычном порядке, установленном законом о техническом осмотре.

Ранее отсрочку в прохождении техосмотра предоставили автовладельцам, чьи диагностические карты (заключение о техническом состоянии машины, выдается после прохождения ТО) заканчивались в период с 1 февраля по 30 сентября.

Проходить техосмотр необходимо на официальных пунктах технического осмотра. Их адреса опубликованы в Реестре операторов технического осмотра.

После прохождения ТО данные передаются в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Актуальность диагностической карты можно проверить на сайте Госавтоинспекции.

За отсутствие действующей диагностической карты автовладельцу могут выписать штраф от 500 до 800 рублей.

7 сентября партия «Единая Россия» выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.

13 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит указанную инициативу. По его словам, как показывает практика, автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. В связи с этим будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.