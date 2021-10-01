Глава КГБ Белоруссии пообещал не оставить без ответа убийство офицера

Комитет государственной безопасности Белоруссии не оставит без ответа убийство своего сотрудника. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил глава КГБ республики Иван Тертель, передает «Sputnik Беларусь».

В Минске в пятницу проходит церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ «Альфа» Дмитрием Федосюком, который погиб во время проведения спецоперации.

«Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Поэтому <…> мы без ответа эту ситуацию не оставим», — сказал Тертель.

28 сентября стало известно, что в Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ. Отмечалось, что в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, один из подозреваемых открыл из ружья огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Один из оперативников получил смертельное ранение. Ответным огнем стрелявший был убит.

По предварительным данным, застреливший сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске был программистом IT-компании EPAM Systems. Он жил в квартире, в которой произошла перестрелка, вместе с женой и маленьким сыном. Супруга программиста, которая снимала происходящее из квартиры, в настоящий момент задержана.

По информации белорусских СМИ, антитеррористическая операция фактически являлась рейдом по адресам тех, кто имел отношение к протестам в стране в 2020 году.

Вместе с тем Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Белоруссии («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»). В Генпрокуратуре республики подчеркнули, что сотрудники КГБ, применившие в Минске оружие и обезвредившие стрелявшего мужчину, действовали в соответствии с законом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство сотрудника КГБ в Минске не останется безнаказанным. Глава администрации белорусского лидера Игорь Сергеенко подчеркнул, что те, кто «сделал хайп» на горе семьи офицера, ответят перед законом. По его словам, «зачищать» свои соцсети преступникам бессмысленно.