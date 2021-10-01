В октябре в России начнется выпуск двигателей Hyundai

В октябре текущего года компания Hyundai Wia Rus планирует приступить к массовому производству двигателей на своем российском предприятии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 1 октября в редакцию «Известий».

Отмечается, что первым предприятие освоит бензиновые двигатели Gamma объемом 1,6 л. С конца 2022 года завод будет выпускать моторы серии Nu объемом 2 л. Силовые агрегаты будут устанавливаться на автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

Завод компании Hyundai Wia Rus расположен в Санкт-Петербурге.

На первом этапе планируется выпускать 240 тыс. двигателей в год. В перспективе мощность предприятия может увеличиться до 330 тыс. двигателей в год. Инвестиции в строительство составят порядка 15,8 млрд рублей.

20 сентября сообщалось, что Hyundai представила новый фургон Staria Load, который заменит в модельной гамме автомобиль iLoad.

Модель будет доступна как в версии с пятиместным салоном, так и в полностью грузовой модификации с двумя передними сиденьями. Объем грузового отсека составляет 4935 л.