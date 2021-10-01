Суд изменил меру пресечения бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову

Верховный суд Республики Крым смягчил на домашний арест меру пресечения бывшему вице-премьеру правительства Евгению Кабанову по делу о хищении более 57 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу, 1 октября, пресс-служба суда.

Суд в Симферополе принял решение 24 сентября арестовать на два месяца Кабанова, курировавшего Федеральную целевую программу (ФЦП) развития региона. По версии следствия, на строительстве объекта ФЦП по развитию полуострова Кабанов вместе с сообщниками похитил 57 558 000 рублей бюджетных средств.

«По итогам судебного заседания Верховного суда Республики Крым постановление Киевского районного суда Симферополя в отношении Кабанова было отменено. Судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили «РИА Новости» в пресс-службе.

Кабанов был задержан 23 сентября. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия не только на рабочих местах самого Кабанова, но также экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.

Сам бывший вице-премьер заверил в своей непричастности к коррупции и многомиллионным хищениям. Он пояснил, что речь идет о проводившемся в прошлом году строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя. По его словам, работы на объекте были завершены за четыре месяца вместо 12 запланированных и утвержденных «по всем ГОСТам и правилам».

При этом Кабанов признал, что мог «пропустить вопрос ценообразования».