Путин поздравил Сухопутные войска с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и успехов. Об этом говорится 1 октября в сообщении на сайте главы государства.

«Этот праздник объединяет всех, кто гордится боевой славой и богатыми победными традициями Сухопутных войск, достойно несет службу в России и за ее пределами», — отметил российский лидер. В России отдают дань безмерного уважения поколениям талантливых военачальников и рядовых, говорится в поздравлении.

«И конечно, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны особые слова признательности нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины», — продолжил он.

В настоящее время Сухопутные войска показывают высокий уровень подготовки, выполняют поставленные задачи, демонстрируют хорошие результаты во время учений и внезапных проверок.

«Уверен, что вы и впредь будете сохранять и приумножать уникальное ратное наследие своих предшественников, надежно стоять на страже национальных интересов страны», — добавил Путин.

В Вооруженных силах Российской Федерации 1 октября отмечают профессиональный праздник — День Сухопутных войск. В этом году им исполняется 471 лет. Дата установлена указом президента от 31 мая 2006 года.

В состав Сухопутных войск входят мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, специальные войска.