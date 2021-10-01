Путин в телеграмме Си Цзиньпину заверил в наращивании сотрудничества РФ и КНР

В поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики президент России Владимир Путин заявил об уверенности в дальнейшем наращивании взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Кремля.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, а также идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне», — сказано в послании главы государства.

Вместе с тем Путин констатировал, что Китай не только смог добиться впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, но и принимает активное участие в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

В то же время российский лидер отметил, что отношения между РФ и КНР развиваются «в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

«С опорой на Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого отмечается в этом году, сформирована весьма эффективная модель двусторонних связей с Китайской Республикой», — добавляется в телеграмме.

Ранее, 25 августа, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Как уточнили в Кремле, в ходе переговоров лидеры России и Китая условились об активизации двусторонних контактов и плотной координации прежде всего по линии внешнеполитических ведомств. По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны они также отметили востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории.

В связи с отмечаемым в текущем году 20-летием заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается. В Кремле отметили заинтересованность сторон в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня.

16 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье указал, что сотрудничество РФ и Китая на внешнеполитическом направлении являет собой пример ответственного поведения великих держав на международной арене.