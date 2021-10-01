Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Путин в телеграмме Си Цзиньпину заверил в наращивании сотрудничества РФ и КНР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики президент России Владимир Путин заявил об уверенности в дальнейшем наращивании взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Кремля.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, а также идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне», — сказано в послании главы государства.

Как возрождается Китай
По меркам многих стран, успехи Китая в развитии своей экономики и улучшении условий жизни своего народа — фантастические.

Вместе с тем Путин констатировал, что Китай не только смог добиться впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, но и принимает активное участие в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

В то же время российский лидер отметил, что отношения между РФ и КНР развиваются «в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

«С опорой на Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого отмечается в этом году, сформирована весьма эффективная модель двусторонних связей с Китайской Республикой», — добавляется в телеграмме.

Ранее, 25 августа, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Как уточнили в Кремле, в ходе переговоров лидеры России и Китая условились об активизации двусторонних контактов и плотной координации прежде всего по линии внешнеполитических ведомств. По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны они также отметили востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории.

В связи с отмечаемым в текущем году 20-летием заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается. В Кремле отметили заинтересованность сторон в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня.

16 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье указал, что сотрудничество РФ и Китая на внешнеполитическом направлении являет собой пример ответственного поведения великих держав на международной арене.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021