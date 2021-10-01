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Россия прекратила транзит газа для Венгрии через Украину

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Российская компания «Газпром» прекратила транзит газа в Венгрию через Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТС) в пятницу, 1 октября.

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Как там отмечается, в этот день вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м ежегодно. Теперь российский газ в Венгрию будет поставляться через «Турецкий поток».

Также Украина лишилась возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

По словам гендиректора ОГТС Сергея Макогона, Венгрия в течение многих лет поучала газ через Украину, и Киев ни разу не нарушил обязательств. По его мнению, якобы из-за действий «Газпрома» встал вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков Евросоюза — конкурентности и прозрачности.

Контракт сроком на 15 лет «Газпром» и Венгрия подписали 27 сентября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Киев выразил возмущением договора и заявил о намерении обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли.

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