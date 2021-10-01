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Цена газа в Европе впервые достигла €100 за 1 МВт ч

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Цена газа в Европе на открытии торгов в пятницу, 1 октября, вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов впервые достиг €100 за МВт ч или $1199,44 за 1 тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

К 10:40 мск стоимость газа снизилась на 1,7%, до отметки в $1150 за 1 тыс. куб. м.

Накануне стоимость газа в Европе в начале торгов превысила $1100 за 1 тыс. куб. м. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла к полудню по мск $1178,6 за 1 тыс. куб. м, или €98,175 за 1 МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч). Общий рост цены на газ с начала дня составлял более 12,5%.

С весны цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза, достигая в том числе $1000 за 1 тыс. куб. м.

Основными причинами их роста стали низкий запас в европейских подземных газохранилищах (ПХГ), а также острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ).

28 сентября в беседе с «Известиями» аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук спрогнозировал дальнейший рост цен на газ, в том числе в зимний период. Коррекция будет после прохождения пиков зимой, говорил он.

По словам управляющего партнера WMT Consult Екатерины Косаревой, цены на энергоносители повышаются во всем мире на фоне роста экономики и низких запасов перед стартом холодных сезонов.

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