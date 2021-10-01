Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ. Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг, 30 сентября, на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: <…> обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 годов. Срок — 4 февраля 2022 года», — говорится в перечне.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее, 28 сентября, Путин отметил, что динамика макроэкономических показателей в РФ будет в фокусе внимания на фоне неустойчивой ситуации в мировой экономике. При этом, по его словам, ситуация в мировой экономике всё еще остается турбулентной.

21 сентября глава государства заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Об этом также 8 сентября говорил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, экономика России в целом восстановилась, вышла на допандемийные уровни и нужно поддерживать эту тенденцию.

Вместе с тем 21 сентября правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Отмечалось, что в следующие два года бюджет будет профицитным. В первую очередь он учитывает финансирование национальных целей. В 2022 году на это направят 3,6 трлн рублей, в 2023 и 2024 годах — 3,9 трлн и 4 трлн рублей соответственно.

Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ремонт существующих и строительство новых школ, создание сети кампусов мирового уровня, лечение тяжелобольных детей, расселение аварийного жилья, в том числе по новой программе, транспортные, экологические и инфраструктурные проекты, а также увеличение выплат военнослужащим.