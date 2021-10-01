Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ. Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг, 30 сентября, на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: <…> обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 годов. Срок — 4 февраля 2022 года», — говорится в перечне.

Час растраты: почему ЦБ незначительно повысил ключевую ставку
Как это отразится на покупательской активности, кредитах, депозитах и ценных бумагах

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее, 28 сентября, Путин отметил, что динамика макроэкономических показателей в РФ будет в фокусе внимания на фоне неустойчивой ситуации в мировой экономике. При этом, по его словам, ситуация в мировой экономике всё еще остается турбулентной.

21 сентября глава государства заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Об этом также 8 сентября говорил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, экономика России в целом восстановилась, вышла на допандемийные уровни и нужно поддерживать эту тенденцию.

Вместе с тем 21 сентября правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Отмечалось, что в следующие два года бюджет будет профицитным. В первую очередь он учитывает финансирование национальных целей. В 2022 году на это направят 3,6 трлн рублей, в 2023 и 2024 годах — 3,9 трлн и 4 трлн рублей соответственно.

Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ремонт существующих и строительство новых школ, создание сети кампусов мирового уровня, лечение тяжелобольных детей, расселение аварийного жилья, в том числе по новой программе, транспортные, экологические и инфраструктурные проекты, а также увеличение выплат военнослужащим.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021