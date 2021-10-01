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Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Черкесске пособника ИГ

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Опубликовано видео задержания подозреваемого в подготовке к теракту в Черкесске пособника запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Задержание злоумышленника провели сотрудники ФСБ, отметили 1 октября в Центре общественных связей спецслужбы.

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На представленных кадрах видно самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. У подозреваемого изъяли банковские карты, мобильный телефон и небольшую сумму наличных средств.

Также при нем был план жилого квартала, где мог произойти теракт. На вопрос силовиков, понимает ли он, за что задержан, подозреваемый ответил утвердительно.

О предотвращении теракта в Черкесске стало известно ранее в пятницу. Преступление планировал и готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков ИГ. В ходе следственных действий он признался в планировании атак на сотрудников правоохранительных органов.

30 сентября стало известно, что террористы ИГ, готовившие атаки в Московском регионе, отправлены в колонию военным судом на сроки до 25 лет. Фигуранты уголовного дела осуждены за подготовку подрывов зданий полиции и образовательного учреждения в российской столице.

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