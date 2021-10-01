Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с пятницы, 1 октября, повысил ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке. Об этом свидетельствуют данные пресс-релиза банка.

Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 п.п., достигнув 8,4% годовых. При этом минимальная ставка по ипотеке для молодых семей на жилье на вторичном рынке приравнивается к 8,1%. До этого подобный показатель был 7,7%.

Кроме того, также возросла базовая ставка для остальных заемщиков на вторичное жилье — с 8,1% до 8,5% годовых.

Ставка рефинансирования ипотеки повысилась с 7,9% до 8,2%. В компании подчеркнули, что для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменится, передает ТАСС.

Ранее, 22 сентября, Росреестр сообщил, что с начала года в Москве оформили 82 673 ипотечных кредитов, что стало абсолютным рекордом первых восьми месяцев за все предыдущие годы. По словам адвоката АО «БОН Инвестиции» Михаила Игнатьева, это объясняется тем, что большая часть года прошла под знаком льготной ипотеки «для всех» под 6,5% годовых на новостройки, которая перезапустилась с 1 июля, но в другом формате.

Программу «Льготная ипотека» перезапустили, продлив с 1 июля ровно на год. Ранее ставка составляла 6,5%, теперь стала 7%. Предельную сумму займа снизили для всех регионов до 3 млн рублей — до этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах — 6 млн.

Программу «Семейная ипотека» продлили 17 августа до 2023 года. Но ставка как была 6%, так и осталась. Теперь программой могут воспользоваться семьи, в которых после 1 января 2018 года родился один ребенок — раньше условием было наличие двух детей. В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях в рамках программы можно взять ссуду с максимальным лимитом в 12 млн рублей, в остальных регионах — в 6 млн рублей.