«Газпром» начал поставки газа в Венгрию в обход Украины

Российский «Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию, согласно новому контракту, в обход территории Украины. Поставки осуществляются через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Как ранее отметили в «Газпроме», всего с Будапештом 27 сентября было подписано два контракта на общие поставки объемом 4,5 млрд куб. м газа в год. Срок действия соглашения — 15 лет.

В прошлом году Россия поставила Венгрии 8,6 млрд куб. м газа, что стало вторым по величине показателем за 12 лет. Украинская компания «Оператор ГТС» подтвердила факт приостановки транзита в Венгрию через украинскую территорию 1 октября. Таким образом, Киев лишился виртуального реверса газа.

Договор спровоцировал резкую реакцию Киева. Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» якобы стремится к техническому превосходству над Украиной.

Кроме того, Киев пообещал обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству.

В Венгрии возмущение Киева назвали вмешательством во внутренние дела и нарушением венгерского суверенитета. Как отметил глава МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт имеет полное право подписывать договоры на выгодных для себя условиях. По его словам, для центральноевропейцев российский газ — это главный вариант, который дает возможность не закупать газ с дальними поставками.

На фоне скандала венгерский МИД вызвал посла Украины, Киев поступил схожим образом и вызвал венгерского дипломата для разъяснения своей позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Он указал, что Украина не вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений