Глава профсоюза фельдшеров Беляков заявил, что симптомы COVID-19 можно спутать с гриппом

Симптомы коронавируса, распространяющегося осенью 2021 года, значительно отличаются от инфекции предыдущих волн. Об этом рассказал 1 октября глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой помощи Дмитрий Беляков.

По его словам, COVID-19 в первые дни развития заболевания стало проще спутать с простудой или гриппом. Также стали характерны боль и першение в горле, высокая температура, могут добавиться головокружение и потеря обоняния.

Однако спустя некоторое время появляются более грозные симптомы, а болезнь протекает ураганно.

Новым симптомом коронавируса Беляков назвал сильный насморк, сказал фельдшер в беседе с «Общественной службой новостей». «Многие считают, что это говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным, но это не так. Инфекция становится более стремительной», — добавил он.

Если ранее воспаление легких развивалось на седьмой день болезни, то теперь может начаться на третий, подчеркнул медик.

«Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость», — предупредил врач Александр Эдигер. По его словам, эти симптомы появляются на второй день заболевания и длятся неделями.

Более ярко выражены нарушения пищеварения, очень плохо переносится пища, каши и супы, возможна рвота, предупредил специалист.

Как напоминает «Газета.ру», ранее основными симптомами коронавируса были повышение температуры тела, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты. У больных появлялось ощущение нехватки воздуха, развивался сухой кашель.

Как 1 октября заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков, третья волна пандемии коронавируса в России, начавшаяся в июне, будет самой тяжелой по сравнению с предыдущими и последующими.

30 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наступает сложный период по коронавирусу, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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