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Синоптик спрогнозировал теплый октябрь в большинстве регионов России

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Большинство регионов России ожидает более теплый, чем обычно, октябрь. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура выше нормы ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Вильфанд уточнил, что ни в одном российском регионе граждане не столкнутся с температурой, которая опустится ниже климатической нормы.

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Синоптик также добавил, что дождливый октябрь ожидает север Дальневосточного федерального округа. Речь идет в данном случае о Чукотке, Камчатском крае, Магаданской области и севере Хабаровского края, пишет «Газета.ру».

«Восток европейской части России, весь Урал, вся Западная Сибирь и центр Красноярского края — это регион, где прогнозируется дефицит осадков. Дефицит прогнозируется еще и в северной половине Якутии», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что октябрь в Москве будет «марсианским». По его словам, это произойдет из-за того, что дефицит осадков в первой половине месяца может достигнуть 60%, тогда как температура воздуха поднимется выше нормы.

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