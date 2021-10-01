Ремонт набережной в Омске продолжили после ликвидации снаряда

В Омске на набережной реки Оми возобновили работы по благоустройству территории. Их приостанавливали после того, как жители города обнаружили снаряд. Территорию оцепили, но снаряд потеряли. По факту его кражи возбуждено уголовное дело.

Как пишет ИА «Город55», подрядная организация «Завгор» занимается отсыпкой дорожек и устанавливает габионы — конструкции из металлической сетки с камнями внутри.

В департаменте городского хозяйства отметили, что на пешеходной зоне не проводятся работы из-за строительства дороги на улице Чехова. Рабочие смогут приступить к ее благоустройству лишь в середине октября, когда подрядчик завершит ремонт.

Ранее сообщалось, что до конца года в Омске должны появиться 236 новых остановок общественного транспорта. 101 павильон установят в рамках муниципального проекта управления дорожного хозяйства и благоустройства, нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и региональной программы «Доступная среда». Еще 135 остановок оборудуют на средства городского и регионального бюджетов.