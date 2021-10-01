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ФСБ утвердила перечень запрещенных к передаче за границу сведений

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) утвердила перечень информации, не относящейся к государственной тайне, но которая в случае передачи другим государствам или иностранным гражданам может быть использована против безопасности России. Об этом сообщается на официальном портале нормативных актов.

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Речь идет о данных в области российской военной и военно-технической деятельности. Лица, по заданию зарубежных заказчиков собирающие такие сведения, могут быть признаны иностранными агентами.

Сведения в документе делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-технические, не содержащие гостайну. Всего в списке 60 пунктов. В нем названы, в частности, оценки и прогнозы развития военно-политической и стратегической обстановки, информация о размещении российских военных структур и подразделений силовых структур, данные о морально-психологическом состоянии российских военнослужащих и сведения о методах боевой подготовки.

Запрещена к передаче информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и данные о применении для разработки оружия квантовых технологий и искусственного интеллекта.

Также в списке ФСБ данные о техническом состоянии космических ракет и соответствующей наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке, информация о финансовом состоянии госкорпорации «Роскосмос» и финансово-экономические прогнозы ее развития. Как добавляет «Газета.ру», запрещена к передаче информация о проблемах, в том числе приводящих к сдерживанию развития космической корпорации.

Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о гостайне в оборонной сфере. Изменения внесены в федеральный закон «Об обороне». К информации конфиденциальной отнесли сведения о реализации мероприятий в области обороны.

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