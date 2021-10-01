Жителям Тюмени предложили сняться в восьмой серии фильма «Елки»

В Тюмени снимают очередную, восьмую часть новогоднего фильма «Елки». Жителям города предложили поучаствовать в съемочном процессе.

Правда, попасть на большой экран смогут только вакцинированные, переболевшие коронавирусом либо имеющие отрицательный ПЦР-тест. Им предлагают зарегистрироваться на сайте и прикрепить подтверждающие документы.

Участвовать в съемках смогут не все — количество мест ограничено, пишет «Наш город».

Горожанам, которые попадут в массовку, необходимо надеть зимние вещи и взять с собой новогоднюю атрибутику: колпачки Деда Мороза, бенгальские огни или мишуру. Участники съемок будут строить большую елочную игрушку.

Ранее российский режиссер серии фильмов «Елки» Александр Котт рассказал, что не находит вдохновения в употреблении наркотиков и алкоголя.